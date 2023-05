Telefon-Abzocke: Polizist rettet Frau vor Krypto-Betrug

Da ihm dies verdächtig erschien, sprach er die 64-Jährige an und stellte dabei fest, dass sie per Telefon Instruktionen bekam.

Eigentlich wollte ein Polizist der Kapo Zürich am Montag in einem Einkaufszentrum in Wallisellen nur seinen freien Tag geniessen – sein Instinkt retteten einer Frau aber wohl Tausende Franken. Gegen 12.20 Uhr fiel dem Mann nämlich eine Seniorin auf, welche sich an einem Krypto-Automaten aufhielt.