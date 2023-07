Todesstrafe: Singapur will erste Frau seit 20 Jahren hinrichten

Todesstrafe : In Singapur soll die erste Frau seit 20 Jahren hingerichtet werden

Seit 2022 wurden in Singapur 14 Todesurteile vollstreckt, zuletzt am Mittwoch. Am Freitag soll Saridewi Djamani (45) als erste Frau seit zwei Jahrzehnten hingerichtet werden.