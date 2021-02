1 / 8 In Weinfelden TG kam es am Mittwochmittag zu einem tragischen Vorfall. BRK News Als eine Frau ihren Hund aus der Thur retten wollte, fiel sie selbst hinein. BRK News Sie konnte nur noch tot geborgen werden. BRK News

Darum gehts Am Mittwochnachmittag verstarb eine Frau beim Versuch, ihren Hund aus der Thur zu ziehen.

Eine Expertin kann das Verhalten der Hundehalterin nachvollziehen.

Sie klärt auf, was sich die Frau bei der Aktion gedacht haben könnte.

Ob der Einsatz nötig war, kann die Expertin nicht abschliessend einschätzen.

In Weinfelden ereignete sich am Mittwochmittag ein tragisches Unglück: Beim Versuch, ihren Hund aus der Thur zu ziehen, stürzte eine 65-jährige Frau rund 400 Meter oberhalb des Thurwehrs in den Fluss. Die Hundehalterin konnte nur noch tot geborgen werden. Dem Hund geht es laut der Kantonspolizei Thurgau gut, er konnte vor Ort angetroffen werden.

Keine Zeit zum Überlegen

«Wer ein Lebewesen in einer Notsituation sieht, hat oft keine Zeit zum rational Überlegen», sagt Dr. Marianne Heberlein, Verhaltensbiologin und Expertin für Beziehungen zwischen Hund und Mensch, auf den Vorfall in Weinfelden angesprochen. Wenn zudem die emotionale Bindung zum Hund sehr stark sei, komme man selber in Panik. «Das Ziel ist klar: Der Hund muss gerettet werden. Das entscheidet man nicht, sondern ist eine Art instinktive Handlung», sagt sie. Wichtig sei in solchen Notsituationen, dass man sich immer zuerst selber absichere. Das gilt in allen Notsituationen. «Zuerst sollte man sich ein bisschen zurücknehmen, sich dann absichern und erst dann reagieren, damit alle sicher aus der Notsituation entkommen können», rät die Verhaltensbiologin.

Die Mehrheit der Hunde könne sehr gut schwimmen. Jedoch gäbe es, wie auch bei Menschen, Ausnahmen. «Auch wenn Hunde generell gut schwimmen können, heisst es nicht, dass es im kalten Wasser und Strömungen problemlos geht», sagt Heberlein. Gerade wenn ein Hund das Wasser an einem steilen Hang verlässt, sehe man die Panik in den Augen des Hundes. «Es kann teilweise so aussehen, dass der Hund aufgibt und sich deshalb zu einer einfachen Stelle treiben lässt», erklärt sie. Wenn man dabei den Hund anschreit, bleibe der Hund aber an der Stelle stehen. «Es hilft zum Beispiel, wenn man den Hund ermutigt, indem man ihn zu einer anderen Stelle begleitet», so die Expertin.

Spezielle Beziehung

«Menschen können unglaublich starke Bindungen zu ihren Hunden haben», sagt Heberlein. Manche Menschen hätten sogar stärkere Bindungen zu Hunden als zu Menschen. «Dass man sein Leben riskieren würde, um einem anderen Lebewesen das Leben zu retten, ist nicht ungewöhnlich», sagt sie.