In Solothurn lassen sich wunderbare Sommertage geniessen – hier erfahrt ihr wo.

An Solothurn haben Zahlenfreunde ihre wahre Freude. Denn die Stadt hat einen Tick mit der Zahl elf. So erbaute man elf Brunnen, elf Türme, elf Kirchen und Kapellen. Und seit dem 11.11.2000 gibt es hier auch ein « Öufi » -Bier. Es zeigt, die Stadt ist nicht nur die schönste Barockstadt der Schweiz, hier hat man auch eine zünftige Portion Humor.

Der Nase folgen und Grilldüfte einatmen

Vom Bahnhof aus gehts über die Hauptbahnhofstrasse an die Aare. Unterwegs passiert man die « Stadtrösterei », wo lokal gerösteter Kaffee angeboten wird. Einige Schritte weiter an der Aare steht die charmante Sommerbeiz « Hafebar ». Wir schlendern flussaufwärts und riechen Grilldüfte – sie kommen aus dem Garten des Restaurants « Altes Spital ». Ein idyllischer Ort für ein romantisches Abendessen.

An der Riviera unter Palmen anstossen

Über die Wengibrücke und gleich rechts abbiegen, so erreichen wir das fröhliche Treiben an Solothurns Riviera. Hier sitzt man in der Gartenlounge des «Solheur» unter Palmen und schaut raus aufs Wasser – ja, da kommt mediterrane Stimmung auf.