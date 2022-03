Altstadt : In Solothurn wütet ein Grossbrand – Feuerwehr kämpft gegen Flammen

Am Montagabend ist in einem Haus am Altstadtring in Solothurn ein Brand ausgebrochen. Auch weitere Gebäude sind betroffen. Personen mussten evakuiert werden.

In Solothurn wütet am Montagabend ein Grossbrand. 20min/News-Scout

Am Montagabend ist in der Altstadt von Solothurn ein Brand ausgebrochen. Wie Mediensprecher Andreas Mock von der Kantonspolizei Solothurn gegenüber 20 Minuten sagt, brennen am Altstadtring der zweite Stock und der Dachstock eines Hauses lichterloh. Auch weitere Gebäude seien betroffen. Der Feuerwehreinsatz läuft zurzeit.

1 / 6 Die Brandursache ist noch unklar. 20min/News-Scout Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen. 20min/News-Scout Rauch steigt aus den Fenstern. 20min/News-Scout





Aufnahmen zeigen, wie Rauch aus Fenstern steigt. Ein Dach steht in Flammen. Ob jemand verletzt wurde und was die Brandursache ist, ist noch unklar. Die Kapo Solothurn bestätigt, dass Personen evakuiert werden mussten.



Update folgt…



