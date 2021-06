ABC-Labor Teil von WHO-Programm - In Spiez BE werden Viren mit Pandemie-Potential gelagert

Das Labor in Spiez zählt weltweit zu den führenden Institutionen im ABC-Schutz. In Zukunft sollen dort Viren oder andere Krankheitserreger mit Epidemie- oder Pandemie-Potenzial untersucht werden. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, hat Bundesrat Alain Berset beschlossen, dass das Labor Teil der «Bio-hub-Initiative» der Weltgesundheitsorganisation WHO wird. Bei Bedarf sollen Viren oder anderes Genmaterial sequenziert und mit dem Segen der WHO mit anderen Ländern geteilt werden. Auch Sars-Cov-2-Viren sollen erforscht werden.