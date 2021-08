Niederschwelliges Impfangebot : In Stans gibts jetzt Feierabend-Impfungen, in Zug einen Impfbus

1 / 7 Im Kanton Zug ist neu ein Impfbus unterwegs. Berufsschüler und Berufsschülerinnen können sich darin impfen lassen. Kanton Zug In Nidwalden werden neu Impfungen ohne Voranmeldung angeboten. Impfwillige können sich jeweils dienstags und freitags zwischen 17 und 19 Uhr im Kantonsspital in Stans impfen lassen. Spital Nidwalden Im Kanton Schwyz ist bereits seit Juni ein Impfzentrum auf vier Rädern unterwegs. 20min/Celia Nogler

Darum gehts Um die Impfquote weiter zu erhöhen, setzt der Kanton Zug auf einen Impfbus. Dieser macht vor den Berufsschulen Halt.

Auch im Kanton Nidwalden gibt es ein neues, niederschwelliges Impfangebot. Im Kantonsspital Nidwalden kann man sich neu am Dienstag und am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr ohne Anmeldung impfen lassen.

In Luzern sind an diesem Wochenende erstmals temporäre Impfzentren offen gewesen. Im Surseepark in Sursee und im Ikea in Rothenburg liessen sich dabei Personen impfen.

Im Kanton Zug können sich Berufsschüler und Berufsschülerinnen seit dieser Woche in einem mobilen Impfbus impfen lassen. Diese Woche macht der Bus am Montag-, Mittwoch- und Donnerstagvormittag vor dem Kaufmännischen Bildungszentrum Zug Halt. Einen Monat später kehrt der Bus für die zweite Impfdosis zurück. Auch vor dem gewerblichen-industriellen Bildungszentrum Zug wird der Bus zum Einsatz kommen. «Mit der Möglichkeit des Impfens vor Ort wollen wir ein möglichst leicht zugängliches Angebot bereitstellen, damit sich Berufsschülerinnen und Berufsschüler impfen lassen können, wenn sie das möchten», sagt Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut (Die Mitte).

Dies ist nur eine von verschiedenen Massnahmen, die der Kanton Zug ergreift, um die Impfquote noch weiter zu erhöhen. So ist das Impfzentrum in Baar an sieben Tagen in der Woche von 11 bis 19 Uhr geöffnet und kann auch ohne Voranmeldung besucht werden. Zusätzlich ist in neun Zuger Apotheken neu jeweils freitagnachmittags von 14 bis 18 Uhr eine Impfung ohne Voranmeldung möglich. Im Kanton Zug sind aktuell gut 57 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft.

Kanton Nidwalden bietet neu Walk-in-Impfungen an

Auch im Kanton Nidwalden ist ein neues, niederschwelliges Impfangebot lanciert worden. Im Kantonsspital Nidwalden in Stans gibt es neu ein Walk-in-Angebot, das ohne Voranmeldung genutzt werden kann. Jeweils Dienstag und Freitag zwischen 17 und 19 Uhr kann man sich in dabei impfen lassen. Erstmals geöffnet hat das Walk-in am Freitag. Impfwillige ab 18 Jahren können dann jeweils erscheinen. Vor Ort wird ihnen auch der Termin für die zweite Impfung mitgeteilt, teilte der Kanton mit.

Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger (SVP) ruft die Bevölkerung nochmals dazu auf, sich impfen zu lassen: «Dadurch schützen Sie sich selbst und Ihr Umfeld vor schweren Krankheitsverläufen, das Spitalpersonal vor einer drohenden und kaum mehr erträglichen Überlastung und die Wirtschaft vor neuerlichen Einschränkungen», sagt Blöchlinger. Und weiter: «Wir alle wünschen uns, dass die Normalisierungsphase anhält und keine Rückkehr zu einschneidenden Massnahmen notwendig wird, beziehungsweise bald alle Massnahmen aufgehoben werden können. Dazu leistet eine hohe Durchimpfungsrate einen entscheidenden Beitrag.»

Temporäre Impfzentren in Luzern erfolgreich

Im Kanton Luzern gibt es bereits temporäre Impfzentren. Letzten Freitag und Samstag konnten sich die Luzerner und Luzernerinnen im Surseepark in Sursee oder beim Einrichtungshaus Ikea in Rothenburg impfen lassen. Gemäss der Luzerner Zeitung war der Andrang auf die Impfung im Einkaufscenter gross. Der Luzerner Kantonsapotheker Stephan Luterbacher sagte gegenüber der Zeitung: «Das Angebot ist offenbar ein Bedürfnis.» Diese temporären Impfangebote werden im Kanton Luzern an neun Standorten angeboten.