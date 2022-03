A13 : In stehen gebliebenes Auto gefahren – beide Fahrzeuge beginnen zu brennen

Auf der Autobahn A13 bei Vilters SG kam es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall und in der Folge zu einem Brand. Es entstand Schaden in der Höhe von rund 60’000 Franken.

Darum gehts Nach einem Defekt blieb ein Auto auf der Autobahn stehen.

Eine Autofahrerin sah das nicht rechtzeitig.

Sie krachte in das defekte Auto.

Beide Fahrzeuge begannen danach zu brennen.

Ein 39-jähriger Mann fuhr am Montag mit seinem Auto auf der Autobahn A13, von Zürich herkommend in Richtung Bad Ragaz. Auf Höhe der Verzweigung Sarganserland konnte das Auto aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr beschleunigt werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Das Auto kam auf dem Normalstreifen auf der Autobahn zum Stillstand. Der Fahrer stellte die Warnblinker und verliess zusammen mit seiner Beifahrerin das Auto. Sie begaben sich hinter die rechte Randleitplanke.

Eine 38-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf derselben Fahrspur. «Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung kollidierte ihr Auto mit dem stillstehenden Fahrzeug. Die beiden Autos wurden weggeschleudert, kollidierten darauf noch einmal und kamen schliesslich zum Stillstand», heisst es in der Medienmitteilung. Die Autos gerieten daraufhin in Brand und brannten innert Kürze vollständig aus.

Die 38-jährige Autofahrerin konnte ihr Auto vorgängig selbstständig verlassen. Sie wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst betreut und ins Spital gebracht werden. Es entstand Schaden in der Höhe von rund 60'000 Franken. Die genaue Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt.

