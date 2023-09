In Südamerika: Ski-Stars müssen ihr Trainingslager abbrechen

1 / 2 Die Bedingungen für das französische Ski-Team in der Vorbereitung waren nicht besonders gut. Adrien Theaux Routinier Adrien Theaux schrieb von katastrophalen Bedingungen. IMAGO/Gruppo LiveMedia

Darum gehts Viele Ski-Stars befinden sich aktuell in Südamerika.

Dort bereiten sie sich auf die neue Saison vor.

Bei den Franzosen lief es aber nicht nach Plan.

Ende Oktober startet die neue Ski-Saison mit dem Riesenslalom in Sölden. Bis dahin feilen die besten Skifahrer der Welt noch an der idealen Form. Besonders beliebt ist dabei ein Übersee-Trainingslager in Chile oder Argentinien, wo gerade Winter herrscht und die Skigebiete offen haben, während es in der Schweiz zum Beispiel noch Temperaturen rund um 30 Grad gibt.

Auch das französische Speed-Team jettete deshalb nach Chile, um einige Trainingsläufe auf Schnee absolvieren zu können. Die Franzosen schlugen ihr Quartier in Nevados de Chillan auf. Allerdings hätten sich die Ski-Stars die Reise auch sparen können, wie Abfahrer Adrien Theaux in sozialen Netzwerken enthüllte. Das französische Speed-Team brach das Trainingslager nämlich wieder ab. «Es waren katastrophale Wetterbedingungen», schrieb der Routinier, der erklärte, in Europa bessere Trainingsmöglichkeiten vorzufinden.

«Es war verrückt»

Xavier Fournier-Bidoz, der Leiter der französischen Speed-Gruppe, schilderte gegenüber «Le Dauphine», warum das Speed-Team vorzeitig abreiste. «Es war verrückt. Als wir ankamen, war es gut. Wir sind einen Tag lang frei Skifahren gegangen, um in Form zu kommen. Aber dann die Katastrophe», so Fournier-Bidoz. «Die ersten drei Tage gab es sintflutartige Regenfälle», so der Coach. Danach seien in drei Tagen fast eineinhalb Meter Neuschnee gefallen. «Abgesehen von einigen Schwüngen im Pulverschnee war es unmöglich, unter diesen Bedingungen zu trainieren», so das Resümee.

Doch auch die Rückreise nach Frankreich gestaltete sich dann mehr als schwierig, schliesslich mussten für den gesamten Tross und das Material kurzfristig Flüge gefunden werden. Übrigens: Die Schweizer Ski-Cracks weilen ebenfalls in Südamerika. Im Gegensatz zu den Franzosen absolvieren Odermatt und Co. ihr Trainingslager ohne Probleme.

