Region Bouches-du-Rhône : In Südfrankreich müssen wegen Dauerregen die Schulen schliessen

Die Unwetter sind so stark, dass die Bürgerinnen und Bürger der Millionenmetropole Marseille ihre Häuser nicht mehr verlassen sollen.

Am Montagmorgen gab es eine kurze Verschnaufspause, danach fing es aber wieder an zu regnen.

Die Unwetter wüten so stark, dass in Marseille die Schulen schliessen mussten.

Nach einem regnerischen und stürmischen Wochenende suchen weitere heftige Unwetter Frankreichs Südosten heim. In der Küstenstadt Marseille rief Bürgermeister Benoît Payan am Montag dazu auf, das Haus möglichst nicht zu verlassen. Die Schulen wurden am Morgen geschlossen, Schulkinder teils von der Stadt wieder nach Hause gebracht. Zuvor hatte Payan an Eltern appelliert, ihr Kinder nicht in die Schule zu bringen. Auch an der Universität Aix-Marseille wurden alle Kurse für Montag abgesagt.