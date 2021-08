Kinostarts August 2021 - In «Suicide Squad» wirds brutal blutig – aber auch emotional

«Suicide Squad»

Mit Splatterszenen wird nicht gegeizt

Als geheime Spezialeinheit Task Force X kämpfen sie sich durch den Dschungel an Widersachern. So viel sei gesagt: Mit brutalen Action-Szenen hält sich das Fantasy-Spektakel nicht zurück. Es bleibt spassig, aber auch ultra blutig, eine Splatterszene jagt die nächste – und ab und zu wirds tatsächlich auch emotional.

Der Film raubt dir den Atem

«Nowhere Special»

Gemeinsam düsen sie mit dem Einkaufswägeli durch den Supermarkt, beobachten Bagger auf der Baustelle, John trägt seinen Sohn auf den Schultern und sie essen Glacé. Was Michael nicht weiss: Nichts davon wird so bleiben.

Es sind Johns letzte Monate

John ist krank, ihm bleiben nur noch wenige Monate. Mit der Unterstützung von der Sozialarbeiterin Shona (Eileen O'Higgins) will John eine neue Familie für seinen Sohn finden, bei der er in einem sicheren Zuhause gut aufgehoben ist.



Doch das Treffen mit verschiedenen Adoptiveltern wirft bei ihm die Frage auf, wie er wissen kann, was Michael in Zukunft wirklich braucht.

In seiner Wut und Verzweiflung sucht er nach einem Weg, wie er seinem Sohn erklären kann, dass sein Papi nicht mehr lange da ist.