Geruch aus legaler Hanfanlage

In Thal riechts so fest nach Hanf, dass Anwohner nicht schlafen können

In Thal beklagen sich Bewohner über strengen Hanfgeruch, der ihr Leben einschränkt. Der Geruch stammt von einer Firma, die medizinischen Hanf produziert. Die zuständige Gemeinde kennt das Problem, der Betreiber sucht Lösungen.

In Thal ärgern sich Anwohner über Hanfgeruch in der Luft.

In Thal macht sich Unmut breit. Grund dafür ist ein Geruch, der teils in der Luft liegt. Der Geruch von Hanf. Auf Lutzenberger Boden wird an der Gemeindegrenze in einer Indooranlage medizinischer Hanf produziert, der einige Thaler Anwohner in der Nachbarschaft verärgert. Zu «Der Rheintaler» sagt einer von ihnen: «Der Wind trägt den Gestank nicht nur zu uns, auch Gäste der Thaler Badi beschweren sich über den süsslichen Geruch, den der Wind in Schwaden im Dorf verteilt.» Seiner Frau werde gar schlecht von dem Geruch.