Mallorca: Wachmann geht viral

Das Video, das auf Tiktok geteilt wurde, zeigt den stämmigen Wachmann, der mit einem schiefen Grinsen im Gesicht in das Hotelzimmer der Jungs in Punta Ballena marschiert, während er die Anwesenden durchzählt: «One, two, three, cuatro, cinco, seis y siete.»

«Perfecto, Perfecto, my Friends. Muy bien!»

Nach einem sarkastischen Applaus zeigt er aus dem Fenster und sagt: «In the Morning, in the waaaaaaaaaa!», während er ihr rüpelhaftes Verhalten in gebrochenem Englisch nachäfft. Als einer aus der Gruppe verlegen «Entschuldigung» murmelt, scherzt der Wachmann: «Perfecto, Perfecto, my Friends. Muy bien!» Während die Jungs in ihren Badeshorts herumstehen, schaut der uniformierte Wachmann auf seine Uhr und sagt auf Englisch: «Sechs Uhr morgens, sieben Uhr morgens.»



Dann erklärt er, dass Familien mit kleinen Kindern wegen des Lärms, den die Jungs gemacht haben, nicht schlafen konnten. Er fügt hinzu, dass mehrere Gäste an der Rezeption angerufen hätten, um sich über das Verhalten der Briten zu beschweren. Bevor der Wachmann das Zimmer verlässt, kann man hören, wie er die Touristen warnt: «Morgen früh, beim Manager …»



Ein Tiktok-User kommentierte das Video: «Haha, dieser Wachmann ist klasse. Was für ein Typ.» Ein anderer scherzte: «Ich, nachdem ich ‹fortgeschrittenes Englisch› in meinen Lebenslauf geschrieben habe.» Und ein dritter vermutet: «Ich glaube, sie verstehen ihn perfekt.»