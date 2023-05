Helene Fischer kauft bei Lidl ein – was es damit auf sich hat

Helene Fischer (38) zeigt sich im lässigen Look beim Einkaufen im Discounter.

Wo kaufen Promis ein? In Feinkostläden? Oder lassen sie gar für sich einkaufen? Nein. Zumindest Helene Fischer nicht. Ein Video zeigt den Schlagerstar ganz bodenständig mit seinem Einkaufswagen beim Discounter – und das in Trainerhosen und Schlabberpulli. Doch ganz uneigennützig macht sie das nicht. Dahinter steckt eine PR-Aktion: Lidl feiert in Deutschland seinen 50-jährigen Geburtstag und hat die 38-Jährige für eine Werbekampagne engagiert.