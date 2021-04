In Tübingen erhält man bei einem negativen Corona-Test in der Stadt ein Armband.

Obwohl die Fallzahlen derzeit am steigen sind, will die süddeutsche Stadt den Versuch weiterführen.

Tübingen bleibt im Kampf gegen die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen weiter innovativ. Seit dem 16. März läuft in der deutschen Stadt das Modellprojekt «Öffnen mit Sicherheit». Einwohnerinnen und Einwohner können sich dabei an neun Stationen gratis auf das Coronavirus testen lassen. Auswärtige waren anfangs ebenfalls zugelassen, was allerdings zu zahlreichen Besuchen in der Stadt geführt hat. Mittlerweile muss man Tübingerin oder Tübinger sein, um vom Ticket zu profitieren. Wenn das Testergebnis negativ ist, erhält man das «Tübinger Tagesticket» - mittlerweile in Form eines Armbands mit QR-Code – und darf in Läden, Theater, Kinos und Bibliotheken. Im Rest Deutschlands gilt weiterhin ein Lockdown, der vor einer Verschärfung steht.