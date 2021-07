In UK sind für Filler bald psychologische Tests nötig

Filler sollen verschreibungspflichtig sein

Dafür haben sie im Jahr 2019 eine einjährige Untersuchung eingeleitet , für welche die neu gegründete All-Party Parliamentary Group (APPG) verantwortlich ist. Diese veröffentlichte nun einen 34-seitigen Bericht mit 17 Forderungen an die Regierung , die den Umgang verändern sollen. U nd die haben es in sich.

Darüber hinaus will die APPG ein bereits für Botox bestehendes Verbot für Minderjährige auf ähnliche Behandlungen wie etwa mit PDO-Fäden ausweiten . Auch die Werbung für kosmetische Eingriffe will die Gruppe einschränken.

Eine Gefährdung der Patientinnen und Patienten

Wie sieht es in der Schweiz aus?

In der Schweiz werden ebenfalls diverse Behandlungen mit injizierbaren Produkten in Kosmetikstudios angeboten. Doch bei Behandlungen, die nicht in Arztpraxen durchgeführt werden, solltest du Vorsicht walten lassen. Wie in der Schweizerischen Medizinprodukteverordnung festgehalten wird, dürfen Produkte wie Hyaluron, die länger als 30 Tage im Körper eines Menschen verbleiben, grundsätzlich nur von Ärztinnen und Ärzten gespritzt werden.