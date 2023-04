Krise in der Umkleidekabine: Betroffene berichten über Selbstzweifel und Krisen

Das Licht in den Umkleidekabinen treibt so manchen von uns in den Wahnsinn.

Tiktok-Userinnen klagen über die Umkleidekabinen in Kleiderläden. 20min

Darum gehts Die Beleuchtung in Umkleidekabinen löst bei manchen Personen Selbstzweifel und eine Krise aus.

Laut einem Experten liegt ein unschönes Spiegelbild in der Umkleidekabine meist am Wärmegrad des Lichts.

Gegenüber 20 Minuten erzählen Betroffene, was sie in der Umkleidekabine stört und wie sie sich dabei fühlen.

Man schlendert durchs Geschäft, nimmt Kleidungsstücke, die einem gefallen, von der Stange und läuft nichts ahnend in die Umkleidekabine: Doch da folgt die Enttäuschung. «In Umkleidekabinen sieht man immer so unglaublich hässlich aus», sagt eine Frau auf Tiktok. Mit dieser Meinung ist die 23-Jährige nicht alleine. Auf der Plattform kursieren derzeit etliche Videos von Frauen, die von Selbstzweifeln nach der Anprobe in der Umkleidekabine berichten. Den Grund dafür sehen viele in der schlechten Beleuchtung.

Dieses Problem kennt auch die 20-Minuten-Community. «Unvorteilhafter geht gar nicht. Man sieht jede einzelne Delle und jedes Pölsterchen – dabei bin ich sehr schlank. Es ist total deprimierend», so eine Leserin. Aufgrund der Lichtverhältnisse kaufe sie in den meisten Fällen nichts mehr. Auch N.* (34) sagt: «Das Licht ist meistens eine Katastrophe. Das ist der Grund, weswegen ich seit Jahren Kleider nur noch online bestelle.»

«Ich fühlte mich so unwohl in all den Kleidern»

A.* (28) hatte ein solches Erlebnis bei der Anprobe ihres Brautkleides: «Das Licht war schrecklich. Ich fühlte mich so unwohl in all den Kleidern, die ich probiert hatte.» Normalerweise sei sie sehr selbstsicher. Da habe sie aber nur noch geweint. «Meine Haut sah so blass und fleckig aus. Ich sah Falten, Pickel, Unebenheiten, die ich vom Blick in den Spiegel nicht kannte», so A.

20 Minuten hat Passantinnen und Passanten in Zürich gefragt, was sie in der Umkleidekabine stört und wie sie sich dabei fühlen (siehe Video).

Passantinnen und Passanten in Zürich erzählen, wie sie sich in der Umkleidekabine fühlen. 20min/Mikko Stamm/Janina Schenker

«Auch in Alltagssituationen ist das Licht eher grell und kalt»

Adrian Reber, Präsident von Swissmode, dem Verband für Bekleidung Schweiz, erklärt das grundsätzlich eher grelle Licht in den Umkleidekabinen so: «Anbietende wollen, dass die Kleidungsstücke so gut wie möglich sichtbar sind, damit alle Details, Farben oder auch eventuelle Flecken erkennbar sind.»

Reber glaubt jedoch nicht, dass dies negative Konsequenzen für die Kundschaft habe. «Auch in Alltagssituationen, wie beispielsweise in Büros, ist das Licht in der Regel eher grell und kalt, ähnlich wie in einer Umkleidekabine.»

1 / 4 Viele fühlen sich hässlich in der Umkleidekabine. (Symbolbild) Getty Images Auf Tiktok diskutieren Frauen über ihre Erfahrungen in Umkleidekabinen. Tiktok/nona.brodersen Dieses Problem kennt auch die 20-Minuten-Community. «Unvorteilhafter geht gar nicht. Man sieht jede einzelne Delle und jedes Pölsterchen – dabei bin ich sehr schlank. Es ist total deprimierend», so eine Leserin. (Symbolbild) IMAGO/Wavebreak Media LTD

*Name der Redaktion bekannt

Lösen Umkleidekabinen Selbstzweifel bei dir aus? Ja, ich mag mein Spiegelbild in der Umkleidekabine gar nicht. Es kommt auf den Laden an. In einigen Geschäften ist die Beleuchtung in der Kabine schrecklich. Nein, ich habe keine Probleme in der Umkleidekabine. Keine Ahnung, ich habe noch nie darauf geachtet. Ich will nur die Antworten sehen.