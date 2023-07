Qin Gang: Chinas Aussenminister wird vermisst

1 / 3 Chinas Aussenminister Qin Gang wird seit mehr als drei Wochen vermisst. IMAGO/NTB Zuletzt wurde er am 25. Juni in der Öffentlichkeit gesichtet, nachdem er sich in Peking mit Vertretern aus Sri Lanka, Vietnam und Russland getroffen hatte. Im Bild: Qin Gang und Ali Sabry, der Aussenminister von Sri Lanka. IMAGO/Xinhua Eine der Spekulationen besagt, dass Qin Gang eine Affäre und ein Kind mit der in China bekannten Journalistin Fu Xiaotian habe. Sie ist die Moderatorin der Show «Talk With Word Leaders», in der Qin Gang auch schon teilgenommen hat. IMAGO/piemags

Darum gehts Im Dezember 2022 wurde Qin Gang zum Aussenminister Chinas befördert.

Seit dem 25. Juni wurde er jedoch nicht mehr in der Öffentlichkeit gesichtet.

Aufgrund der politischen Undurchsichtigkeit Chinas kam es zu zahlreichen Spekulationen über den Grund seiner Abwesenheit.

Der chinesische Aussenminister Qin Gang wurde zuletzt vor drei Wochen in der Öffentlichkeit gesichtet. Und der Grund liegt beileibe nicht bei fehlenden diplomatischen Aktivitäten. Mehrere vereinbarte Treffen des Abgeordneten wurden in jüngster Vergangenheit abgesagt oder verschoben – angeblich aus gesundheitlichen Gründen. Aufgrund der politischen Undurchsichtigkeit Chinas kam es zu zahlreichen Spekulationen über den wahren Grund seiner Abwesenheit.

Das ist passiert

Qin Gang wurde zuletzt am 25. Juni in der Öffentlichkeit gesichtet, nachdem er sich in Peking mit Vertretern aus Sri Lanka, Vietnam und Russland getroffen hatte. Alles schien noch in Ordnung, man sah einen lächelnden Aussenminister an der Seite der angereisten Vertreter. Anfang des Monats sollte sich Qin dann mit dem Chef der EU-Aussenpolitik, Josep Borrell, treffen. Doch das Treffen wurde zwei Tage davor verschoben. Qin erschien auch nicht zu einem jährlichen Treffen der Aussenminister des Verbandes Südostasiatischer Nationen (Asean) in Indonesien in der vergangenen Woche. Für ihn nahm Chinas Spitzendiplomat Wang Yi teil.

Das sagt China

Auf einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag teilte ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums mit, dass Qin Gang «aus gesundheitlichen Gründen» nicht an dem Asean-Treffen teilnehmen konnte. Im Protokoll des Briefings, das auf der Website des Ministeriums veröffentlicht wurde, fehlte diese Information dann jedoch – sensible Inhalte werden laut CNN regelmässig aus dem Protokoll gestrichen. Von einem britischen Reporter auf die Abwesenheit Qin Gangs angesprochen, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag, dass sie «keine Informationen zu liefern habe». Sie fügte hinzu, dass Chinas diplomatische Aktivitäten ununterbrochen fortgesetzt werden würden.

So lauten die Spekulationen

Nach der Pressekonferenz begann die Gerüchteküche zu brodeln: Qin Gang soll in den USA eine Affäre mit der in China bekannten Journalistin Fu Xiaotian haben, aus der sogar ein Kind resultiert sei. Ein weiteres Gerücht lautet, er sei während seiner Zeit als US-Botschafter in einen Spionagefall verwickelt gewesen. Vielleicht tobt auch ein Machtkampf auf oberster Ebene, schliesslich habe Staatschef Xi Jinping Qin Gang praktisch im Alleingang zu einer illustren politischen Karriere verholfen.

Das ist bekannt

Bereits in der Vergangenheit sind hochrangige chinesische Beamte aus der Öffentlichkeit verschwunden. Entweder sind sie plötzlich wieder auf der politischen Bühne aufgetaucht oder die Kommunistische Partei enthüllte irgendwann, dass sie wegen Ermittlungen inhaftiert wurden. Mangelnde Transparenz ist schon seit langer Zeit ein Manko der chinesischen Politik – und unter Staatschef Xi Jinping habe sie sogar noch zugenommen. Was genau mit Qin Gang passiert ist, weiss also niemand so richtig. Vielleicht taucht er eines Tages wieder auf oder er wird nie mehr wieder gesichtet.