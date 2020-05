«In unserem Restaurant tickt ein Händewasch-Timer»

Valentin Diem (l.) und Nenad Mlinarevic (r.) betreiben zwei Restaurants in Zürich. Die Neue Taverne in der Altstadt öffnet ab dem 14. Mai (nur Abends), die Bauernschänke bleibt vorerst noch geschlossen. Via dem Lieferdienst Auswärts-Daheim können Mlinarevics Gerichte weiterhin nach Hause bestellt werden.

