Grossbrand : In Wiler bei Utzenstorf brennt ein Stall – unheimliche Feuerserie geht weiter

In Utzenstorf ist am Dienstagabend ein Feuer in ausgebrochen. Aus einem Stall schiessen Flammen.

1 / 4 Flammen schiessen aus dem Stall in Wiler bei Utzenstorf . 20min/News-Scout Rauch steigt aus dem Stall. 20min/News-Scout Der Brand ist kurz nach 20 Uhr gemeldet worden. 20min/News-Scout

In Wiler bei Utzenstorf BE ist am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr ein Stall in Brand geraten. Wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage bestätigt, findet aktuell ein Feuerwehreinsatz statt. Mehr Informationen gibt es noch nicht. Ein News-Scout teilt 20 Minuten mit, dass das Wohnhaus leer stehe. Ob sich im Stall Tiere befinden, ist unklar.



Ein weiterer News-Scout, der in der Nachbargemeinde Obergerlafingen wohnt, sagt gegenüber 20 Minuten, dass er den Rauch aufsteigen gesehen habe. «Dann bin ich nach Wiler bei Utzenstorf gefahren, um zu schauen, was dort passiert ist. Wir sind mittlerweile alarmiert wegen des Feuerteufels, der in unserer Gegend sein Unwesen treibt», sagt der Mann. Feuerwehr und Krankenwagen seien vor Ort. Die Polizei habe das Gebiet abgesperrt.

Im Bezirk Wasseramt im Kanton Solothurn ist es in der jüngsten Vergangenheit zu mehreren Bränden gekommen, bei denen Brandstiftung im Vordergrund der Ermittlungen steht. Die Emmentaler Gemeinde Wiler bei Utzenstorf grenzt an den betroffenen Bezirk.



Mittlerweile gab es im Wasseramt über zehn Brände, die einen Zusammenhang haben könnten. Die Menschen in der Region sind alarmiert.





