In Uznach soll Schule mit Esoteriker-Bezug eröffnet werden

Der Kanton St. Gallen bewilligt die Eröffnung der Schule «Lernraum zum Eintauchen» in Uznach SG. Der Entscheid sorgt für Aufsehen, da die Schule mit einer rechtsesoterisch orientierten Bewegung namens «Anastasia» in Verbindung gebracht wird.

1 / 4 Die Schule «Lernraum zum Eintauchen» wird nach den Sommerferien in Uznach SG eröffnet. (Symbolbild) 20min/Marco Zangger Der Schule wird vorgeworfen, mit der rechtsesoterischen Bewegung «Anastasia» in Verbindung zu stehen, was vom Leiter Thomas Kochanek klar verneint wird. (Symbolbild) 20min/Marco Zangger Der Kanton St. Gallen sieht nach einer Überprüfung des Konzepts keine Verbindungen zu der rechten Bewegung und bewilligt daher die Eröffnung der Schule. (Symbolbild) 20min/ Marco Zangger

Darum gehts

Die Schule «Lernraum zum Eintauchen» wird nach den Sommerferien in Uznach SG eröffnet. Die Schule legt per Flyer auf Telegram offen, dass sich die Lehrmethoden explizit an diejenigen der Schetinin-Schule in Russland anlehnen.

Die Schetinin-Schule ist die Musterschule der neu-religiösen Anastasia-Bewegung, einer rechtsesoterischen Siedlungsbewegung, die auf den Lehren des russischen Autors Vladimir Megre basieren. Besonders in Deutschland ist die Anastasia-Bewegung für Verbindungen in Lager der Neonazis bekannt.

«Offenes und freies Lernen entsteht durch den Kontakt des bioenergetischen Feldes. Wenn hier das Treffen gelingt, kann in zehn Tagen der Mathematikstoff der ganzen Mittelschule erfasst werden. Also zehn Jahre Mathematik in elf Tagen», heisst es im Flyer, der WOZ vorliegt.

Schulleiter streitet Sektenbezug ab

Thomas Kochanek, als Investmentmanager tätig, ist der Leiter der neuen Schule in Uznach. In einem Telefonat mit der WOZ sagt der ehemalige HSGler, dass das Interesse an der Schule gross sei und sie im Sommer mit ausreichenden Anmeldungen starten könnten.

Er fügt noch hinzu, dass er die Anastasia-Bewegung nicht kenne und nichts mit einer Sekte zu tun habe, sondern es vielmehr darum gehe, dass die Kinder sich in diesem Konzept gegenseitig unterrichten können. Er spricht von «berührenden Kräften zwischen den lehrenden und lernenden Schülern». Dies sei ein Ansatz, der in vielen modernen Pädagogikkonzepten zu finden sei.

Schule durch den Kanton bewilligt

In Deutschland werden die Lernmethoden der Schetinin-Schule im Untergrund praktiziert. Da die deutschen Schulgesetze sehr streng sind, ist es der Bewegung nicht gelungen sich durchzusetzen. In Österreich gab es während der Pandemie einige Homeschooling-Konzepte der Anastasia-Bewegung. Nachdem einige Gefährdungen gemeldet worden waren, wurden diese jedoch aufgelöst.

Der Kanton St. Gallen bewilligt die Schule, da er nach einer Überprüfung durch Jürg Müller, den Leiter der Abteilung Aufsicht und Schulqualität, keine Verbindungen zu der Anastasia-Bewegung feststellen konnte. Die Frage, ob es einen religiös-ideologischen Hintergrund gebe, wurde von der Schule verneint. Das St. Galler Bildungsdepartement will sich auf Anfrage der WOZ zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu dem weiteren Vorgehen äussern.

Bist du mit dem Schweizer Schulkonzept zufrieden? Ja, wir sollten es so fortführen. Grundsätzlich ja, gibt nur kleine Dinge zu bemängeln. Nein, wir sollten Anpassungen vornehmen. Ich weiss nicht.