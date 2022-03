Tessin – In Verdasio brennt der Wald – Löscharbeiten dauern an

Die Löscharbeiten sind noch im Gange und werden bis in den Abend hinein andauern und voraussichtlich morgen wieder aufgenommen. In der Zwischenzeit bleibt die Kantonsstrasse in Verdasio bis auf weiteres gesperrt, wie « Tio » schreibt.

Rekordverdächtige Trockenheit

Durch die anhaltende Trockenheit ist zurzeit die Gefahr von Waldbränden in grossen Teilen der Schweiz hoch. Erste Regionen haben bereits ein allgemeines Feuerverbot verhängt, und das bis Ende März anhaltende trockene und heisse Wetter dürfte die Situation weiterhin verschärfen. So mass man am Flughafen Zürich seit Monatsbeginn erst 2,7 mm Niederschlag pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Im bisher trockensten März seit Messbeginn fielen insgesamt 13,2 mm Regen. Um nicht zum neuen Rekordhalter zu werden, müssten in den letzten März-Tagen also pro Quadratmeter noch eine ganze Giesskanne Wasser fallen.