Massive Umweltbelastung – In vielen Thermalbädern planschen Gäste im aufgeheizten Leitungswasser

Die Therme Totes Meer in Bronschhofen SG: Auch hier baden Gäste in normale m T rinkwasser. Die Fitness Insel AG, die das Bad betreibt, fügt Salz aus Jordanien und Israel hinzu und heizt es mit Wärmepumpen auf 36 Grad.

Wer meint, dass er im E rlebnisbad Alpamare in Pfäffikon SZ in Quellwasser badet, der irrt sich: Das Wasser der Bäder wird mit einem Grundwasserpumpwerk abgefüllt.

Schweizer Thermal- und Wellnessbäder versprechen Entspannung und eine revitalisierende Wirkung - aber Achtung: Nicht überall, wo Thermalbad steht, fliesst auch mineralisches Wasser direkt aus den Schweizer Bergen. In einigen Fällen baden die Gäste einfach in aufgeheiztem Leitungswasser. Die Schwindelei verstösst nicht nur gegen das Gesetz - es belastet auch die Umwelt massiv.

Wie das Konsumentenmagazin « saldo » herausgefunden hat, würden einige Bäder in der Schweiz das Wasser aufheizen und warmhalten, entweder mit Heizöl oder mit Gas. So zum Beispiel das Westschweizer Thermalzentrum in Yverdon-les-Bains. Zwar stammt das Wasser aus einer schwefelhaltigen, warmen Quelle - doch es ist nicht warm genug. Das 29 Grad warme Quellwasser werde mit Gas auf bis zu 34 Grad aufgeheizt. Dies verbraucht laut « saldo » viel Energie – Jahr für Jahr 3,8 Millionen Kilowattstunden.

Kaltes Quellwasser aufzuheizen kostet viel Energie

Normales Trinkwasser mit Salz angereichert

«Kunstschnee in der Wüste» produzieren

« Saldo » konsultierte die Physikerin und Energiefachfrau Giuseppina Togni von der Agentur für Energieeffizienz Safe. Sie schätzt, dass das Alpamare allein für das Warmhalten des Wassers jährlich ein bis 1,5 Millionen Liter Heizöl verbraucht – je nachdem, ob die Wasserbecken in der Nacht abgedeckt s ind oder nicht. Das entspricht dem Energieverbrauch von bis zu 1500 Einfamilienhäusern. Togni hat für das Vorgehen der beheizten Thermalbäder kein Verständnis: «Das ist, wie wenn man in der Wüste Kunstschnee produziert.»

Nicht alle Bäder verwenden aber Fremdenergie, um das Wasser aufzuwärmen. Die Thermalbäder in Vals GR, Schinznach AG, Zurzach AG, Brigerbad VS, Leukerbad VS oder die Tamina-Therme in Bad Ragaz SG besitzen Warmwasserquellen, die von Natur aus Wasser in Badetemperatur liefern. Energiefachfrau Giuseppina Togni schätzt, dass deren Energieverbrauch im Durchschnitt nur rund fünf Prozent des Verbrauchs eines Bads, das aus Trinkwasser Thermalwasser macht, beträgt.