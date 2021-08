Unterricht ausgebaut : In Walliser Schulzimmern wird stärker vor sexuellen Übergriffen gewarnt

Zu Beginn des neuen Schuljahrs stehen in Walliser Schulen viele Neuerungen an. Unter anderem wird es Lektionen zum Schutz vor sexuellen Übergriffen geben.

Pünktlich zum Schulstart stehen in Walliser Schulen in den Klassenzimmern Neuerungen an. Mehr Tests und der Einsatz von Zertifikaten sollen einen «möglichst normalen Schulstart» ermöglichen, wie es sich der Walliser Bildungsminister Christophe Darbellay wünscht.

Viertklässlerinnen und Viertklässler werden über die Geschichte des Lebens unterrichtet, mit Hinweisen auf Rechte und Ressourcen der Menschen. In der sechsten Klasse stehen vier Pflichtstunden zum Thema Pubertät und dem rechtlichen Rahmen in Bezug auf die sexuelle Integrität auf dem Stundenplan. In der achten Klasse müssen die Schülerinnen und Schüler Unterrichtsstunden besuchen, in welchen sie über das verantwortungsvolle Verhalten in Bezug auf das Gefühlsleben und die Sexualität aufgeklärt wurden. Dabei thematisieren die Sipe-Zentren die Risiken von Geschlechtskrankheiten und von unerwarteten Schwangerschaften. In der Sekundarstufe II wird schliesslich Bewusstsein für alle Aspekte der Sexualität geschaffen. Ausserdem werden die Schülerinnen und Schüler dazu ermutigt, Selbstbehauptung und Respekt vor anderen zu haben. Die Gefässe in der 4. Klasse und der Sekundarstufe II wurden um zwei, respektive vier, Lektionen erweitert.