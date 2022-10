Siegershausen TG : In Wand gefahren und gestorben – Opfer noch nicht identifiziert

Bei einem Selbstunfall ist am Freitagabend in Siegershausen TG ein Mann ums Leben gekommen. Die formelle Identifikation steht noch aus. Es handelt sich laut Polizei um einen älteren Mann.

In Siegershausen im Kanton Thurgau hat ein Autofahrer am Freitagabend einen Selbstunfall verursacht.

Der Autofahrer war am Freitagabend kurz vor 19 Uhr auf der Oberhoferstrasse in Richtung Siegershausen unterwegs. Eingangs des Dorfes prallte er in eine Verkehrsinsel und verlor die Kontrolle über sein Auto. Dieses geriet neben die Strasse, kollidierte zuerst mit einem Stein und anschliessend mit einer Mauer. Der Autofahrer wurde so schwer verletzt, dass er trotz des sofortigen Einsatzes des Rettungsdienstes noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Identität des Lenkers konnte bis zum späten Sonntagnachmittag nicht formell geklärt werden. «Es handelt sich um einen älteren Mann», heisst es bei der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage.