Mindestabstand Fahrrad - In welchem Abstand darf ich ein Velo überholen?

Frage von Sophie ans AGVS-Expertenteam:

In einem früheren Artikel habt ihr euch zum Überholen von Fahrrädern bei Sicherheitslinien geäussert. Nach der Lektüre des genannten Artikels ist mir aber noch unklar, mit wieviel Abstand ich ein Velo konkret überholen darf. Ist dies gesetzlich geregelt? Und: Ist ein Velofahrer verpflichtet, den Radweg zu benutzen, sofern einer existiert, oder darf er auch auf der Strasse fahren?

Antwort:

Vielen Dank für die spannende Frage. Einen Mindestabstand oder Ähnliches, die beim Überholen von Velofahrenden bzw. anderen Strassenbenützenden zu beachten sind, findet sich in keinem Gesetzesartikel. Diese beschränken sich auf eher allgemeine Aussagen, die nicht weiter konkretisiert werden. Art. 35 Abs. 2 Strassenverkehrsgesetz (SVG) besagt folgendes: Wer überholt, muss besonders Rücksicht nehmen auf die übrigen Strassenbenützenden, namentlich auf jene, die er überholen will. Gegenüber allen Strassenbenützenden ist zudem nach Art. 34 Abs. 4 SVG ein ausreichender Abstand zu wahren, namentlich auch beim Überholen.

In verschiedenen Büchern zum Thema Strassenverkehrsrecht wird beim Überholen von Zweiradfahrzeugen generell ein seitlicher Abstand von mehr als einem Meter verlangt. Wobei auch hier festgehalten werden muss, dass dieser Abstand unter der heutigen Rechtslage bei einem älteren, etwas unsicheren Fahrradlenker in der 80er-Zone wohl nicht in jedem Fall angemessen ist.