«Salü» – In Wil wird der ÖV neu per App bestellt

Ab März gibt es in der Stadt Wil SG ein neues ÖV-Angebot am Abend.

Wer abends von Montag bis Samstag in Wil SG von einem Punkt zu einem anderen gelangen will, kann neu via Salü-App einen Kleinbus bestellen. Dieser fährt rund hundert virtuelle Haltestellen an. Das neue Angebot löst das bisherige Abendtaxi ab, welches jeweils abends Personen vom Bahnhof Wil nach Hause gefahren hat. Start von Salü ist am 1. März 2022. Das Abendtaxi stand im Einsatz, weil die Busse in der Stadt Wil nur bis rund 20 Uhr gefahren sind.