Preisschock: In Winterthur steigen die Strompreise um durchschnittlich 32 Prozent

Der Winterthurer Stadtrat hat die Totalrevision der Tarifordnung betreffend die Abgabe von Elektrizität beschlossen, wie die Stadt Winterthur am Freitag mitteilt. Gründe für die Revision seien die Ausweitung der Niedertarifzeiten aufs ganze Wochenende, die Anpassung der Tarife sowie die neuen klimafokussierten Stromprodukte, die neu nach CO2-Emissionen abgestuft seien. «Aufgrund der Marktsituation steigen die Stromtarife durchschnittlich um 32 Prozent», teilt die sechstgrösste Stadt der Schweiz mit. Grund dafür sei vor allem der bereits seit Längerem andauernde ausserordentliche Anstieg der Energiepreise an den Strommärkten. Durch den Krieg Russlands in der Ukraine habe sich dieser Anstieg im laufenden Jahr noch verstärkt.



Zur Minderung starker Preisschwankungen beschaffe das Stadtwerk Winterthur die Energie für die Grundversorgung jeweils in Tranchen gestaffelt über mehrere Jahre. «Deshalb konnte die Erhöhung trotz extremer Ausgangslage für das Jahr 2023 in Winterthur etwas gedämpft werden», wie es weiter heisst. Da Stadtwerk Winterthur nur rund 20 Prozent des Winterthurer Strombedarfs selber produziere und den Rest am Markt beschaffen müssen, würden sich die hohen Marktpreise dennoch markant auf die Energietarife auswirken.