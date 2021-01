Heute wieder völlig normal: Clubs, in denen Hunderte Menschen ohne Abstand tanzen.

«Wir sehen an den Ergebnissen, dass die Politik der Regierung richtig war», sagte Huang Genben, ein 76-Jähriger aus Wuhan, der selbst 67 Tage lang im Spital mit Covid-19 zu kämpfen hatte.

23. Januar 2021: Während heute noch zahlreiche Länder gegen die Ausbreitung des Virus kämpfen, erinnert in Wuhan nichts mehr an die Geisterstadt von vor einem Jahr.

In Wuhan hat sich am Samstag die Abriegelung der chinesischen Millionenmetropole wegen des Coronavirus gejährt.

Die chinesische Millionenmetropole Wuhan hat am Samstag den ersten Jahrestag ihrer Abriegelung wegen des Coronavirus begangen. Ein Vergleich zu Januar 2020 .

Dezember 2019

In der zentralchinesischen Stadt wird das Coronavirus erstmals bei Menschen festgestellt. Innerhalb weniger Wochen verbreitet es sich massiv in Wuhan aus. Es gehen erste Gerüchte um, die Krankheit steht in Verbindung mit dem Verzehr von Fledermaussuppe.