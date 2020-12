Die Kantonspolizei Wallis wappnet sich für Weihnachten und Neujahr: Während der kommenden Festtagen wird das Aufgebot an patrouillierenden Polizisten wegen der Corona-Lage aufgestockt. «Mehr als 200 Polizeibeamte werden täglich mit einem deutlich verstärkten Aufgebot in den Stationen sowie auf dem ganzen Kantonsgebiet im Einsatz sein», teilte die Kantonspolizei am Sonntag in einer Medienmitteilung mit. Regierungspräsident Christophe Darbellay sprach in der «NZZ am Sonntag» gar davon, dass es «in Verbier und Zermatt sein wird wie in Bagdad».