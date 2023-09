Aarau: Vermummte Polizisten aus Bern im Einsatz

An der Kasernenstrasse in Aarau wurden am Dienstag mehrere Personen festgehalten.

Berner Polizisten im Einsatz weit ennet der Grenze des eigenen Kantons? So geschehen in Aarau. Ein Video eines News-Scouts zeigt, wie am Mittwochnachmittag rund zehn vermummte Polizisten ohne Uniform an der Kasernenstrasse drei Personen am Boden festhalten. Die ganze Sache sei innerhalb weniger Minuten vorbei gewesen, sagt der News-Scout.