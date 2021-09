Für Besuchende - In Zürcher Spitälern und Heimen gilt ab Oktober die Zertifikatspflicht

In Spitälern sowie Alters- und Pflegeheimen will der Regierungsrat für Patientinnen und Patienten erhöhten Schutz vor einer Covid-Infektion.

Um Gefährdete Personen in Gesundheitsinstitutionen vor einer Covid-Infektion zu schützen, wird eine Zertifikatspflicht für Besuchende über 16 Jahre von Spitälern, Heimen und sozialen Einrichtungen eingeführt. Das teilte der Zürcher Regierungsrat am Freitag mit. Die neue Anordnung tritt am 4. Oktober in Kraft und ist vorerst bis zum 24. Januar befristet.