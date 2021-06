10'000 Termine - Ab Montag dürfen 12- bis 15-Jährige in Zürich zum Impfen

Nachdem die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) am Dienstag eine entsprechende Empfehlung abgegeben hat, wird der Kanton Zürich am Montag mit dem Impfen von Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren (Impfgruppen P und S) beginnen. Das teilte die Gesundheitsdirektion am Dienstag mit.