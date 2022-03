Anna Netrebko : In Zürich durfte sie nicht mehr auftreten – Sopranistin verurteilt Ukraine-Krieg

Nach öffentlicher Kritik und Auftritts-Absagen hat sich die Sopranistin Anna Netrebko von Russlands Präsident Wladimir Putin distanziert. Sie sei weder Mitglied einer russischen Partei noch mit einem Führer Russlands verbunden.

Wladimir Putin, Valery Gergiev und Anna Netrebko gemeinsam an einem Anlass im Jahr 2013 in St. Petersburg.

Die russische Operndiva Anna Netrebko hat den «Krieg gegen die Ukraine» ausdrücklich verurteilt. In einer am Mittwoch über den Rechtsanwalt Christian Schertz in Berlin verbreiteten Erklärung schrieb Netrebko, ihre Gedanken seien «bei den Opfern dieses Krieges und deren Familien».

Weiter steht in der Erklärung: «Ich habe ansonsten nie finanzielle Unterstützung von der russischen Regierung erhalten und lebe in Österreich, wo ich auch steuerlich ansässig bin. Ich liebe mein Heimatland Russland und strebe durch meine Kunst ausschliesslich Frieden und Einigkeit an. Nach der angekündigten Auftrittspause werde ich meine Opern- und Konzertauftritte Ende Mai, zunächst in Europa, wieder aufnehmen.»