Live ab 10 Uhr - In Zürich fehlen bald über 200’000 Arbeitskräfte

Bis 2050 könnten in Zürich über 200’000 Arbeitskräfte fehlen. Das zeigt eine Studie des Amts für Wirtschaft und Arbeit. Grund dafür sei, dass die Anzahl Personen im Rentenalter stetig wächst, während der Anteil Berufstätiger abnimmt. Das könnte zu einer Lücke im Bruttoinland s produkt von bis zu 400 Milliarden Franken führen. An einer Medienkonferenz am Donnerstag um 10 Uhr stellt der Zürcher Regierungsrat Lösungsansätze für das Problem vor.