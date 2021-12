Verschärfte Massnahmen – In Zürich müssen 1.-Klässler nach den Weihnachtsferien Maske tragen

Um nach den Weihnachtsferien den Schulbetrieb in Zürich möglichst sicher starten zu können, wird die Maskentragpflicht befristet ab dem 3. Januar auch auf Schülerinnen und Schüler der ersten bis dritten Primarschulklassen ausgeweitet. Das teilte die Zürcher Gesundheitsdirektion am Donnerstag mit. Ab der vierten Klasse der Primarstufe gilt die Maskentragpflicht bereits seit dem 1. Dezember. Diese Massnahmen sind bis zum 24. Januar befristet.

Wie es in einer Mitteilung heisst, wird an Schulen der Sekundarstufe II die Befreiungsmöglichkeit von der Maskentragpflicht wie an der Volksschule aufgehoben. Bisher konnte man sich sich auf Sekundarstufe II von der Maske befreien lassen, wenn man geimpft oder genesen war oder an repetitiven Tests teilnahm. Personen mit einer ärztlichen Maskentragdispens sind verpflichtet, sich wöchentlich testen zu lassen. Diese Massnahme tritt ab dem 13. Dezember in Kraft.