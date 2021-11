Abstimmung am 28. November – In Zürich sollen Öl- und Gasheizungen komplett verschwinden

Gemäss Änderung des kantonalen Energiegesetzes müssen Öl- und Gasheizungen darum künftig am Ende ihrer Lebensdauer durch klimaneutrale Heizungen ersetzt werden.

Öl- und Gasheizungen verursachen 40 Prozent der klimabelastenden CO₂-Emissionen im Kanton Zürich. Aktuell sind laut dem Kanton rund 120’000 Öl- und Gasheizungen in Betrieb. Rund die Hälfte wird nach Ablauf ihrer Lebensdauer wieder durch fossile Heizungen ersetzt. Gemäss Änderung des kantonalen Energiegesetzes müssen Öl- und Gasheizungen darum künftig am Ende ihrer Lebensdauer durch klimaneutrale Heizungen ersetzt werden. Als klimaneutrale Heizsysteme kommen meistens Wärmepumpen, Fernwärme oder Holzheizungen zum Einsatz. Auch Biogas-Lösungen sind zulässig. Gegen die vom Kantonsrat beschlossene Umsetzungsvorlage hat der Hauseigentümerverband das Referendum ergriffen. Am 28. November kommt es deshalb zur Volksabstimmung kommt.