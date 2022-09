Klimaerwärmung: In Zukunft gibt es immer mehr Extremsommer wie 2022

Hitze, Trockenheit, Waldbrandgefahr – Zustände wie 2022 werden mit dem Klimawandel bald zur Normalität. Der Sommer 2022 wird gar einer der kühleren des 21. Jahrhunderts sein, sollte es nicht gelingen, den Ausstoss an Treibhausgasen in den kommenden Jahrzehnten markant zu senken. Dies schreiben Klimaforschende der Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) im Rahmen von in einem kürzlich publizierten Zusatzkapitel des Heftes «Hitze- und Trockensommer in der Schweiz».