Apple möchte gewöhnliches Apfelbild schützen lassen

Apple investiert schon seit langem viel in den Markenschutz und hat sich in der Schweiz bereits Hunderte Marken schützen lassen.

Denn für die Behörde ist das Bild nicht die «künstlerische Darstellung eines Apfels», unter der das Bild in den USA eingetragen ist, sondern vielmehr eine «naturgetreue Abbildung». Und die Abbildung möchte Apple am liebsten nicht nur in der grünen, sondern in sämtlichen Farben schützen lassen.