Blackboxes ab Juli - In Zukunft sollen Autos den Alkoholpegel messen können

Der Automarkt in Europa und der Schweiz steht vor einem grossen Umbruch. Die EU will mit ihren Regeln den Verkehr sicherer machen. Die Branche wehrte sich gegen Teile des Pakets, und die Käuferinnen und Käufer könnten die Änderungen bald im Portemonnaie spüren.

1 / 5 Die EU verlangt von Autoherstellern, in Neuwagen künftig Blackboxes und Kontrollfunktionen wie Geschwindigkeitsassistenten einzubauen. imago images/Rust Die Regelung tritt ab dem 1. Juli dieses Jahres in Kraft. imago images/SNA Auch für Neuwagen in der Schweiz gelten die Regeln künftig, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) bestätigt. imago images/Andreas Haas

Darum gehts Die Europäische Union führt ab diesem Sommer neue Regeln für Neuwagen ein. PWs, Lastwagen und Busse sollen sicherer werden.

Dafür zwingt die EU die Hersteller dazu, Blackboxes und einen ganzen Strauss an Kontrollfunktionen in ihre Wagen einzubauen.

Auch in der Schweiz werden die neuen Regeln gelten. Die Branche wehrte sich dagegen – teilweise erfolgreich.

Zu viel Alkohol, zu schnelles Tempo, zu nah am Vordermann: Künftig müssen Neuwagen in der EU vor all dem warnen können. Auch die Schweiz übernimmt das neue Regelwerk aus Brüssel. Der Wirtschaftsblock will damit ein hehres Ziel erreichen: Bis 2050 soll es praktisch keine tödlichen Unfälle im Strassenverkehr mehr geben.

Das System gilt ab dem 1. Juli dieses Jahres. Autos, die bereits heute im Verkauf sind, müssen nicht nachgerüstet werden. Warnsysteme sollen künftig vor Gefahren warnen und die Bewegungen der Automobilisten aufgezeichnet werden. Ein Sprecher des Bundesamtes für Strassen (Astra) erklärt gegenüber den Tamedia-Zeitungen: «Ob der Blinker gestellt, das Licht an war oder der Airbag sich ordnungsgemäss geöffnet hat, diese Fragen lassen sich so klären.»

Ähnlich wie dies bei Blackboxes der Fall ist, die in Flugzeugen zum Einsatz kommen, sollen mit der neuen Regelung Auswertungen von Unfällen künftig einfacher möglich sein. Der Strauss an Massnahmen, die die EU künftig von den Herstellern verlangt, geht weit. Ein besonders brisanter Aspekt sieht Anschlüsse für mögliche künftig eingebaute Alkoholtester vor. In Zukunft könnten Fahrzeuge so nicht mehr gestartet werden, falls der oder die Fahrerin einen zu hohen Alkoholpegel aufweist. Auch eingebaute Tempobeschränkungen werden Realität. Ist man zu schnell unterwegs, warnt einen das Auto zunächst, bevor es das Tempo gar selbst drosseln kann.

Autolobby hat weitere Verschärfungen erfolgreich bekämpft

Notbremsen sollen genau so Teil des Sicherheitspakets sein wie Spurenwechsel-Assistenten, die einen vor dem Verlassen einer Fahrspur hindern können. Ist man lange unterwegs, sollen Personenwagen einen künftig darauf hinweisen, dass eine Pause gut wäre. Sogar gegen Cyber-Angriffe sollen die Hersteller ihre Neuwagen künftig schützen. Bei Lastwagen und Bussen kommen weitere Regelungen dazu, wie beispielsweise Einstellungen, die Kollisionen aufgrund des toten Winkels in der Führerkabine vermeiden sollen.

Bald wird es in Neuwagen also noch mehr blinken als heute schon. Bei einigen geplanten Beschränkungen haben Lobby-Organisationen aus der Automobilbranche jedoch erfolgreich auf die Bremse gedrückt, wie der «Spiegel» vergangene Woche berichtet hat. So werden beispielsweise die Geschwindigkeitssysteme weiterhin abschaltbar sein. Der Entscheid wird von Fussgängerorganisationen kritisiert. Auch bei den Blackbox-Funktionen sind die Behörden auf die Sorgen von Skeptikerinnen und Skeptikern eingegangen: Die Aufzeichnungen würden je nur fünf Sekunden vor einem Ereignis beginnen resp. ausgewertet, erklärt der Astra-Sprecher.

Werden Neuwagen nun teurer? Das könnte gut sein, erklärt ein Sprecher von Auto Schweiz gegenüber den Tamedia-Zeitungen. Die Hersteller könnten die neuen Funktionen wohl nicht in ihre Fahrzeuge einbauen, ohne einen Teil der Kosten auf die Käuferinnen und Käufer abzuwälzen. Bereits in den vergangenen Monaten sind die Preise für Autos in der Schweiz aufgrund der weltweiten Engpässe in der Lieferkette stark gestiegen.