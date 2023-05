Phänomen «Fällelen»: «In Zukunft wird mein Auto über Nacht immer leer sein»

Stellen die Täter fest, dass es im Auto etwas zu holen gibt, wenden sie auch Gewalt an. Sandras Auto in Aesch wurde in der Nacht auf Dienstag aufgebrochen.

In Aesch wurden in den vergangenen Tagen diverse Autos durchsucht und teilweise auch aufgebrochen.

Sandra erschrak, als sie am Dienstagmorgen um 6.40 Uhr ihre Katze in den Garten liess. Ein Fenster ihres Autos war eingeschlagen und die hintere Türe nur angelehnt. Ihr erster Gedanke: «Oh nein, ist jetzt meine Hilti weg?» Sie fasste aber nichts an und wählte sofort den Notruf. Die Polizei bot dann die Spurensicherung auf und als alles dokumentiert und mögliche Täter-DNA gesichert war, konnte Sandra endlich in ihren Rucksack sehen und erleichtert feststellen: Die Hilti war noch da. Die Täter hatten nichts gestohlen. «Die haben wohl nur nach Geld gesucht», vermutet sie.