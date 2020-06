vor 25min

Joe Exotic schreibt offenen Brief

«In zwei bis drei Monaten bin ich tot»

In einem emotionalen Brief fleht der «Tiger King» Joe Exotic seine Unterstützer, Fans und Liebsten an, ihm zu helfen. Seit Monaten soll er im Gefängnis nicht mehr medizinisch versorgt worden sein.

von Lucia Krones

Joe Exotic schreibt aus seiner Gefängniszelle einen TMZ.com vorliegenden Brief, unter anderem adressiert an Donald Trump, Cardi B und Kim Kardashian. Darin schreibt er über die Zustände im Gefängnis und wie er hinter Gittern behandelt werde.

«Meine Seele ist gestorben», schreibt der 57-Jährige. «Mir wurden mein Handy und jegliche Kommunikationsmittel entrissen. Ich weiss nicht einmal mehr, ob ich noch mit Dillon verheiratet bin.» Exotic ist verzweifelt. Er bittet darum, ihm keine Bilder mehr von seinem Ehemann Dillon Passage (22) schicken, auf dem man ihn feiernd sieht. Das sei eine zu grosse Folter, schreibt Exotic.

«Viele wissen, dass ich an einer Immunkrankheit leide und deswegen alle vier Wochen eine Behandlung benötige. Diese habe ich seit Ende Januar nicht mehr erhalten. Ich werde in zwei bis drei Monaten tot sein», schreibt er. Es sei für ihn wie im Todestrakt, wie «die Hölle auf Erden», so Exotic.

«Habe ich die falsche Hautfarbe?»

Die USA befinde sich momentan in einer schwierigen Situation wegen schlechter Polizisten und einem verlotterten Rechtssystem. Im wirren Brief finden sich nebst weiteren Schuldzuweisungen auch rassistische Kommentare: Joe fragt sich, ob es an seiner Hautfarbe liege, dass ihm niemand helfe. «Jetzt, da die Pandemie vorbei ist, bitte ich dich, Donald Trump, mir ein Wunder zu schenken.» Und auch von Cardi B und Kim Kardashian will er Antworten: «Bitte, Ladys, helft. Ich habe nichts falsch gemacht.»