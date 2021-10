Ex-Polizistin (45) verurteilt – In zwei Vollzeitjobs zu arbeiten durch abwechselndes Krankmelden ist Betrug

Eine 45-jährige Frau wurde am Dienstag vom Strafgericht Basel-Stadt des mehrfachen Betrugs schuldig gesprochen und zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 210 Franken verurteilt. Die ehemalige Basler Polizistin hatte zwischen September 2017 und Mai 2018 eine zweite Stelle wahrgenommen und beide Arbeitgeber über ihre Arbeitsverhältnisse getäuscht. Der Polizei soll sie über 32’000 Franken an Löhnen zurückzahlen, die Versicherung kann noch über 9000 Franken einfordern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von der Betreibungs- in die Mobbing-Hölle?

Die Beschuldigte bestritt am Dienstag vor Gericht nicht, an beiden Stellen gearbeitet zu haben. Böse Absichten habe sie dabei aber keine gehabt. Sie habe nach zehn Jahren in der Informatik zur Basler Polizei gewollt, «um die Welt zu bewegen und etwas für die Menschen zu tun», so die Frau. Finanziell sei sie aber wegen eines Wohnungskaufs zusammen mit ihrem damaligen Lebenspartner in Schieflage geraten – es seien Betreibungen gefolgt.