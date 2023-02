SBB: Junge Grünliberale wollen den SBB Kameras mit Gesichtserkennung verbieten

Mit neuen Überwachungskameras wollen die SBB die Passantenflüsse an ihren Bahnhöfen besser auswerten. Die Kameras sind jedoch auch dazu fähig, Gesichter zu erfassen und erkennen.

Sie befürchten Datenschutzrisiken und einen «Eingriff in die Privatsphäre».

Mit Kameras, die zur Gesichtserfassung fähig sind, will die SBB die Umsätze der Läden in Bahnhöfen steigern.

«SBB vergreifen sich in ihrem eigentlichen Auftrag massiv»

Die Jungpartei prüfe derzeit rechtliche Schritte gegen die SBB. «Wir haben Datenschutzexperten angesetzt, die nun ein Gutachten erstellen», sagt Tobias Vögeli, Präsident der Jungen Grünliberalen. Zudem wolle die Jungpartei in der Frühlingssession zwei Vorstösse einreichen. Mit einer Interpellation soll der Bundesrat aufgefordert werden, zur Gesichtserkennung bei Überwachungskameras Stellung zu nehmen – mit einer Motion wolle man den SBB gesetzlich verbieten, solche Daten zu erheben.

«Die SBB vergreifen sich damit in ihrem eigentlichen Auftrag massiv», so Vögeli. «Sie sollen Personen und Güter befördern, nicht das Einkauf- oder Bewegungsverhalten von Personen systematisch und unter Einsatz von biometrischen Daten erfassen und kommerzialisieren.» Das sei für einen Staatsbetrieb inakzeptabel und werfe grundsätzliche Fragen auf. «Wie kommen die SBB darauf, die Mieten der Läden mit solchen Mitteln zu erhöhen?», fragt der Präsident.

«Eingriff in die Privatsphäre»

Schon heute könnten die SBB mit Hilfe von Kameras erkennen, wie viele Pendlerinnen und Pendler in ihren Bahnhöfen unterwegs seien. «Aber wenn dann zusätzlich noch biometrische Daten erfasst werden, kann man eindeutige Rückschlüsse auf einzelne Personen ziehen», sagt Vögeli. Das sei heikel und greife stark in die Privatsphäre ein.

Auch könne die Bevölkerung nicht auswählen, ob sie in den halböffentlichen Raum eines Bahnhofs eintrete – ÖV-Nutzende müssten sich gezwungenermassen erfassen lassen. Zudem laufe die Datensicherung und -verarbeitung über den US-amerikanischen Konzern Microsoft: «Die Daten können leicht gehackt werden und zudem hat das Unternehmen andere Datenschutzbestimmungen», sagt Vögeli.

«Rechtlich fragwürdige Methoden»

Seitens SBB gesteht man einige unglückliche Wortwahlen in der Ausschreibung des Projekts ein und verweist auf eine Mitteilung auf der SBB-Homepage. Klar sei, dass nur ein System eingeführt werde, das datenschutzkonform sei. Die Daten würden anonymisiert erfasst, und es finde keine Verknüpfung mit Personendaten statt. Die in der Ausschreibung erwähnte «Person-ID» habe nichts mit der Person zu tun, sondern sei eine rein technische Nummerierung – sie lasse also keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Personen zu.