Psychiatriezentrum Münsingen schenkt Alkohol vor Entzugsklinik aus

In ihrer Stellungnahme weicht die PZM-Leitung den Fragen zur Problematik aus.

Auf dem Areal des Psychiatriezentrums Münsingen (PZM) ist Alkohol eigentlich strikt untersagt. Das gilt allerdings nicht für die Partys, die wiederkehrend auf dem Gelände stattfinden. Am letzten Samstag etwa feierte die Stiftung Wohnhaus Belpberg ihr 25-Jahr-Jubiläum. Bei Bier und Wein, serviert durch das PZM-Personal, lauschten die geladenen Gäste den Festansprachen und musikalischen Darbietungen.

«Als Patient kann man nicht spontan Urlaub nehmen»

Einen Rückfall erlitten habe er bei der letzten Feier im Juni. «Der Anblick der trinkenden Leute hat mich dermassen getriggert, dass ich mir am nächsten Tag Bier und eine Flasche Gin besorgen musste. Danach hatte ich 1,4 Promille im Blut», erzählt der 26-Jährige gegenüber 20 Minuten.

Kritische Stimmen auch beim Personal

«Das Psychiatriezentrum ist ein geschützter Rahmen, da geht es doch nicht an, dass Alkohol auf dem Areal ausgeschenkt wird», so Timo weiter. Auch sein Kollege Max*, der sich ebenfalls auf der Therapiestation für Abhängigkeit befindet, erachtet die Durchführung von Partys auf dem Gelände als «inakzeptabel und daneben», wie er sagt.

Doch nicht nur Suchtkranke stossen sich an den Festen auf dem Gelände – auch bei einem Teil des PZM-Personals rege sich Widerstand, berichten die beiden Quellen. So habe es vor kurzem eine Unterschriftensammlung gegeben, die neben Patientinnen und Patienten auch Pflegerinnen und Pfleger unterzeichnet hätten. Trotzdem habe sich nichts geändert und im August seien noch weitere Anlässe geplant. «Die Direktion hat unsere Einwände schlicht ignoriert. Offenbar sind ihr die Einnahmen aus den Anlässen wichtiger», sagen Timo und Max.

PZM geht nicht auf kritische Fragen ein

Nicht zum ersten Mal gerät das Psychiatriezentrum Münsingen in die Schlagzeilen. Von sich reden machte die Einrichtung letztes Jahr durch die Anstellung dreier Fachpersonen aus dem Umfeld der Kirschblüten-Gemeinschaft . Im Frühling 2022 wurde zudem bekannt, dass am PZM Fehlbehandlungen auf der Grundlage einer Verschwörungstheorie rund um satanistische Rituale durchgeführt worden sind.

Was sagt die PZM-Leitung zu den Vorwürfen der beiden Patienten? Warum werden die umstrittenen Anlässe nicht extern oder zumindest anderswo auf dem grossflächigen Areal durchgeführt? Wie nimmt man die kritischen Stimmen innerhalb des Pflegepersonals wahr und wie geht man damit um?

All diesen Fragen weicht das PZM in seiner schriftlichen Stellungnahme an 20 Minuten aus. Direktor Ivo Spicher schreibt zwar, dass bei Anlässen für externe oder interne Gruppen kein Alkohol «ausserhalb von geschlossenen Räumen und ausserhalb des Zelts des PZM-Restaurants» ausgeschenkt werde. Diese Regelung ändert freilich nichts daran, dass Gäste auch ausserhalb des grossen Zelts Bier und Wein konsumieren, wie auf Bildern klar sichtbar ist. Spicher betont weiter, das PZM habe im Bereich Abhängigkeit eine grosse Verantwortung und nehme diese «sorgfältig und reflektiert wahr».