Trinkwasserverbände«Inakzeptabler Maulkorb für Trinkwasserschützer»

So will Initiantin Franziska Herren die Qualität des Trinkwassers schützen.

Die Trinkwasserinitiative von Franziska Herren polarisiert: Sie fordert, dass nur noch Landwirtschaftsbetriebe Subventionen erhalten, die keine Pestizide und keine importierten Futtermittel einsetzen. Hintergrund der Volksinitiative ist die Qualität des Trinkwassers, die Herren in der Schweiz zunehmend bedroht sieht. Mit ihrem Anliegen fand sie auch Sympathien bei den Hütern des hiesigen Trinkwassers. Einige Vertreter von Verbänden setzen sich für ein Ja ein.

Wie der «K-Tipp» nun aufdeckt, hatte das Bundesamt für Umwelt (Bafu) daraufhin interveniert. Im März dieses Jahres habe das Bafu eine Sitzung einberufen, schreibt das Konsumentenmagazin. Am Tisch seien Vertreter des Vereins des Gas- und Wasserfaches, des Verbandes der Abwasser- und Gewässerschutzfachleute und des ETH-Wasserforschungsinstituts Eawag gesessen.

Kein Geld bei Ja-Parole

Laut «K-Tipp» ordnete Stephan Müller vom Bundesamt an, dass sich die Verbände nicht mehr öffentlich für die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative starkmachen dürften. Es gehe nicht an, dass der Bundesrat die Nein-Parole beschliesse und gleichzeitig Verbände finanziere, die eine gegenteilige Parole vertreten. «Müller drohte, den Verbänden den Geldhahn zuzudrehen», so der «K-Tipp».