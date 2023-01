Zürich: Incels lassen sich den Kiefer brechen

Weil sich Incels als Männer dritter Klasse betrachten, geben sie sich auch Tipps, um «männlicher» zu erscheinen. Unter anderem taucht in den Foren deshalb auch der Name von Daniel Brusco, einem Zürcher Chirurgen, auf. Patienten kommen in seine Praxis, um sich den Kiefer verbreitern zu lassen, um so ein männlicheres Aussehen zu erlangen. Für eine solche Verbreiterung muss der Kiefer vorgängig gebrochen werden. Wie der Chirurg gegenüber «ZüriToday» sagt, sei er sich bewusst, dass sein Kontakt auf solchen Plattformen zirkuliere. «Niemand outet sich in dem Sinne. Aber man spürt anhand dessen, wie sich die Patienten mit sich auseinandersetzen, dass es teilweise in diese Richtung gehen kann.» Ihn störe das aber wenig, solange er selbst nicht mit der Ideologie der Bewegung in Verbindung gebracht werde.