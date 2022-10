Balkanroute: Inder reisten dieses Jahr dreizehn Mal häufiger illegal in die Schweiz ein 

1 / 7 Die Anzahl der indischen Staatsbürger und -bürgerinnen, die über die Balkanroute nach Europa einreisen, steigt. AFP Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit vermeldet einen Anstieg der irregulären Einreisen durch Personen mit indischer Nationalität. 20min/Michael Scherrer Das Bundesamt für Migration hingegen sagt, dass die Asylanträge indischer Staatsangehöriger auf tiefem Niveau stabil geblieben sind. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Indische Migrantinnen und Migranten reisen vermehrt über die Balkanroute nach Europa.

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit stellt einen Anstieg der unerlaubten Einreisen von indischen Staatsangehörigen fest.

Die Asylgesuche hingegen sind auf einem tiefen Level stabil geblieben.

Gemäss einem Experten sei die Migration der indischen Bürgerinnen und Bürger auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen.

Das ist passiert

In Österreich sind seit Anfang dieses Jahres bis August 7630 Asylanträge durch indische Staatsangehörige eingegangen. In derselben Periode des Vorjahres waren es 330 Anträge.

20 Minuten hat die Zahl der aus Indien stammenden Migrantinnen und Migranten, die unerlaubt in die Schweiz eingereist sind oder Asyl beantragen, angefragt.

Das sagt das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) vermeldet einen Anstieg der irregulär eingereisten indischen Staatsangehörigen in der Schweiz. Von Januar bis August dieses Jahres verzeichnete das BAZG 657 Fälle von irregulär eingereisten Personen mit indischer Nationalität. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum 50, für das ganze Jahr 2021 verzeichnete das BAZG 110 Fälle.

Das sagt das Bundesamt für Migration

Die Asylgesuche von indischen Staatsangehörigen in der Schweiz sind weiterhin sehr tief. Seit Anfang dieses Jahres sind bis August 19 Asylgesuche beim Bundesamt für Migration (SEM) eingegangen. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2021 waren es 15 Asylgesuche.

Das sagt der Experte

Dass so viele Inderinnen und Inder nach Europa migrieren, sei auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen, sagt Nicolas Martin, Professor am Asien-Orient-Institut der Universität Zürich. «Es sind oftmals nicht die Ärmsten, die nach Europa kommen, sondern junge Männer aus der mittleren Schicht, die es sich leisten können, bessere Job- oder Ausbildungschancen im Ausland zu suchen», erklärt Martin. Diese hätten aber nicht unbedingt die Schweiz als Endziel, sondern bevorzugten vor allem Grossbritannien – dort existiere bereits ein grosses indisches Netzwerk.

Zwischenzeitlich würden sie jedoch oft in Italien oder Spanien landen: «Dort finden sie schnell Arbeit im Landwirtschafts- und Nahrungsmittelbereich, die Arbeitsbedingungen und der Lohn sind jedoch ziemlich schlecht», so der Experte. Es ergebe Sinn, dass nur wenige Asyl in der Schweiz beantragen: «Erstens fehlen die richtigen Gründe für eine Chance auf Asyl und zweitens ist es schwierig, als indischer Bürger oder indische Bürgerin in der Schweiz zu studieren, Arbeit zu finden oder die Staatsbürgerschaft zu erhalten», sagt Martin.

Darum ist es wichtig

In den letzten Monaten hat die irreguläre Migration auf der Balkanroute stark zugenommen.

Die Schweiz und Österreich wollen nun verstärkt zusammenarbeiten, um diese irreguläre Migration zu bekämpfen. Bundesrätin Karin Keller-Suter kritisiert vor allem Serbiens Visumpolitik – viele Menschen könnten Visum-frei nach Serbien und von dort aus via Schlepper weiter in den Schengenraum einreisen, sagte Karin Keller-Sutter gegenüber 20 Minuten .

Mit diesem Detail trumpfst du heute beim Feierabendbier

Viele indische Einreisende lassen sich in Italien nieder und arbeiten dort oft in der Landwirtschafts- und Nahrungsmittelbranche. Das führe laut Professor Nicolas Martin auch dazu, dass ein grosser Teil des italienischen Mozzarellas und Parmesans von indischen Einwanderinnen und Einwanderern aus Punjab hergestellt wird. Die Arbeitsbedingungen lassen jedoch oft zu wünschen übrig und auch der Lohn fällt spärlich aus.