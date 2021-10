Er wollte 5 Millionen Dollar abzocken : Inder tötet «Doppelgänger» mit Kobra, um Lebensversicherung zu kassieren

Ein Mann in Indien hat seinen eigenen Tod vorgetäuscht, um fünf Millionen Dollar von seiner amerikanischen Lebensversicherung zu erschleichen. Dafür liess er einen armen Mann, der ihm ähnlich sah, durch einen Kobrabiss töten.

Prabhakar Bhimaji Waghchaure hatte 20 Jahre lang in den USA gelebt, bevor er im Januar dieses Jahres nach Indien zurückkehrte, um sich in der Nähe von Ahmednagar im Bundesstaat Maharashtra niederzulassen. Am 22. April erhielt die örtliche Polizei dann die Nachricht vom Tod des 54-Jährigen: Er sei von einer Kobra in den Zeh gebissen worden und an den Folgen gestorben, hiess es.