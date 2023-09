Indian Summer: Darum wird Laub bei uns gelb und in den USA rot

So langsam macht der Sommer dem Herbst Platz: Das erste Laub fällt. Und das, was noch hängt, verfärbt sich gelb. Zumindest bei uns. In Übersee sieht das anders aus. Das steckt dahinter.

1 / 12 So farbenfroh wie in den USA ist der Herbst hierzulande nicht. (Im Bild: Der Bostoner Stadtteil Brighton während des Indian Summers) Getty Images Auch mit der Farbenpracht des Indian Summers in Kanada können unsere Laubbäume im Herbst nicht mithalten. Nova Scotia Tourism In unseren Breitengraden wechseln die Blätter von Laubbäumen zwar auch ihre Farbe, … 20min/Community

Darum gehts Der Herbst setzt dem Grün von Laubbäumen ein Ende.

Welche Farbe die Blätter dann annehmen, hängt vom Standort der Bäume ab.

Während sie in den USA, Kanada und Teilen Asiens strahlende Rottöne annehmen, wird das Laub hier eher gelb. Das war nicht immer so.

Hier erfährst du, was die Eiszeiten damit zu tun haben.

Selten ist der Kampf um Leben und Tod so schön anzusehen wie bei Laubbäumen im Herbst. Denn bevor sie ihre Blätter schliesslich abwerfen, wechseln diese erst mal ihre Farbe. In unseren Breitengraden wird aus Grün Gelb. In Nordamerika leuchtet das Herbstlaub dagegen in verschiedenen Rottönen. Der sogenannte Indian Summer (siehe Box) ist weltberühmt.

Indian Summer Als Indian Summer bezeichnet man eine ungewöhnlich trockene und warme Wetterperiode im späten Herbst auf dem nordamerikanischen Kontinent. Typisch dafür sind der strahlend blauen Himmel, die warme Witterung und die besonders intensive Blattverfärbung in den Laub- und Mischwäldern. Der Indian Summer kommt in den USA ausschliesslich in einem Gebiet vor, das von den Mittelatlantikstaaten nördlich nach Neuengland reicht und sich westlich über das Ohio-Tal und die Region der Grossen Seen, den Mittleren Westen der USA, den nördlichen Teil der Great Plains und Kanada zieht. Alles Gegenden, in denen es nachts deutliche Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und tagsüber ordentlich Sonnenschein hat. Meist wird der Indian Summer jedoch überwiegend mit den Neuenglandstaaten und Kanada assoziiert.

Warum geht es um Leben und Tod?

Die Laubbäume bereiten sich damit auf den Winter vor. Würden sie es nicht tun und auch in der kalten Jahreszeit Blätter tragen, würden sie über kurz oder lang vertrocknen. Denn sie verdunsten einen Grossteil des Wassers, das die Wurzeln aufnehmen, über ihre Blätter. In der kalten Jahreszeit nun können die Wurzeln immer weniger Wasser aus der Erde ziehen. Würden sie das bisschen Wasser, das sie im Winter aufnehmen, über die Blätter abgeben, hätte der Baum keine Kraft mehr.

Woher wissen die Bäume, dass Herbst ist und sie sich vorbereiten müssen?

Das erkennen sie anhand der Temperaturen und daran, dass die Tage kürzer werden. Dann bekommen sie nämlich weniger Licht, was zu einem Rückgang der Photosynthese führt. Dabei nutzen die Bäume die Energie der Sonnenstrahlen und das Kohlendioxid der Luft und Wasser, um Traubenzucker und Sauerstoff herzustellen. Möglich machen das die grünen Chloroplasten. In ihnen befindet sich das Chlorophyll, das die Blätter grün färbt.

Werden die Tage aber kürzer, bauen die Bäume das Chlorophyll ab und lagern es in Wurzeln, Ästen und im Stamm ein. Dann treten die sonst vom Chlorophyll verdrängten Pigmente in den Blättern in den Vordergrund.

Warum werden bei uns die Blätter vornehmlich gelb und in den USA rot?

Zwar zerlegen Laubbäume weltweit in Vorbereitung auf den Winter das Grün ihrer Blätter, um es dann bis zum Frühling in Ästen und dem Stamm zu speichern. Aber während die Blätter in Nordamerika – und auch in Ostasien – dabei den roten Farbstoff Anthocyan bilden und rot werden, tun die europäischen Laubträger das nicht. Ihnen bleibt ohne das Blattgrün vor allem der gelbe Farbstoff, der schon immer im Blatt war.

War das schon immer so?

Nein, vor 35 Millionen Jahren bestand dieser Unterschied noch nicht. Zu diesem Schluss kamen 2009 Forschende der Universitäten Haifa und Ostfinnland. Wie das Team im Fachjournal «New Phytologist» schreibt, bildeten damals alle Bäume Anthocyan. Denn der rote Farbstoff schreckt Insekten ab, die ihnen die Blattproteine wegfressen wollen.

Warum ist das heute nicht mehr so?

Dafür sorgten mehrere Eiszeiten. Während dieser zogen sich in Nordamerika und Ostasien Pflanzen und Tiere – darunter auch die Insekten – nach Süden in wärmere Gefilde zurück. Dort überlebten sie die Kälteperioden und breiteten sich nach deren Ende wieder aus, wo sie bis heute existieren.

In unseren Breitengraden war ihnen die Flucht in den Süden nicht möglich. Denn während in den USA und Ostasien die grossen Bergketten von Norden nach Süden verlaufen, bildeten bei uns die Alpen einen unüberwindbaren Riegel von Osten nach Westen. Die Pflanzen und Tiere mussten bleiben und erfroren. Als die Eiszeiten vorbei waren, entstanden neue Bäume. Und die hatten es mangels Fressfeinden nicht mehr nötig, sich rot zu färben.

Am Ende fallen die Blätter ganz – wie läuft das ab?

Das geschieht im Prinzip en passent: Wenn die Bäume im Herbst das Chlorophyll – und andere Nährstoffe wie Eiweiss – abbauen, kappen sie auch die Wasserleitung und der Bereich zwischen Zweig und Blattstiel verkorkt. Dadurch wird das Blatt locker und kann vom Wind leicht fortgeweht werden.

Was ist deine liebste Jahreszeit? Frühling. Sommer. Herbst. Winter. Ich kann allen Jahreszeiten etwas abgewinnen.

Wissen-Push Abonniere in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Du wirst über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhältst du Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben. So gehts: Installiere die neueste Version der 20-Minuten-App. Tippe oben rechts aufs Einstellungs-Menü (drei Striche mit Kreis), dann «Einstellungen» und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Wähle die gewünschten Themen aus und klicke dann «Weiter». Wähle nun, falls gewünscht, eine Region aus und klicke «Weiter». Beim Punkt «Themen» kannst du jetzt «Wissen» auswählen. «Bestätigen» klicken und du bist dabei!